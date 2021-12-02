Kia Rio 2022 года будет лучше, чем можно было бы ожидать от малолитражки.

Об этом сообщает "motortrend.com".

Kia продолжает поддерживать покупателей, которым не нужен более крупный седан. В 2022 модельном году Rio возвращается в основном без изменений и по-прежнему предлагается в качестве седана или хэтчбека.

Седан и хэтчбек Kia Rio 2021 года получили хорошие оценки во всех тестах IIHS на ударопрочность, за исключением теста на небольшое перекрытие спереди со стороны пассажира. В этом тесте они получили приемлемые оценки.

Вам придется доплатить за технологии помощи водителю Kia Rio. Система помощи при удержании полосы движения, предупреждение о выезде с полосы движения, предотвращение столкновений спереди с обнаружением пешеходов и автоматический дальний свет - все это опционально.

Kia Rio 2022 года - один из самых доступных автомобилей в продаже, цены на базовый седан LX начинаются чуть более чем с 17 000 долларов. Однако стоит присмотреться к более просторному хэтчбеку, стоимость которого начинается чуть больше 18 000 долларов.

Эта модель доступна в одной комплектации, S, и, исходя из этого, мы бы добавили пакет технологий стоимостью 1800 долларов США для основных функций помощи водителю, таких как помощь в удержании полосы движения и помощь в предотвращении столкновений при обнаружении пешеходов. Этот пакет также предоставляет вам светодиодные фары, кнопочный запуск и другие полезные функции.

К слову, обновленный Kia Niro впервые представлен миру: появились кадры гибридного хэтчбека.

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