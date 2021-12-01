В 2022 году Mini Cooper Hardtop снова будет доступен в виде двух- или четырехдверного хэтчбека в обновленном "свежем" кузове.

Об этом сообщает "motortrend.com".

Mini Cooper Hardtop 2022 года доступен с тремя вариантами двигателя, приводящими в движение передние колеса.

Модели Mini Cooper Hardtop оснащены 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 136 л.с.

Как в двух-, так и в четырехдверных моделях - шестиступенчатые версии с механической коробкой передач. С любой коробкой передач Cooper разгоняется от 0 до 100 км в час за 7,6 секунды в двухдверной форме; четырехдверные модели занимают 7,9 секунды.

Модели Mini Cooper S получают 2,0-литровый I-4 с турбонаддувом, который выдает 192 л.с, опять же с вашим выбором трансмиссии.

Активный помощник по вождению Mini входит в стандартную комплектацию хардтопа 2022 года.

Это объединяет предупреждение о столкновении спереди, обнаружение пешеходов и автоматическое экстренное торможение спереди. Адаптивный круиз-контроль доступен только на фирменных и знаковых планках как часть пакета помощи водителю, который также включает автоматическую систему помощи при парковке. Предупреждение о выезде с полосы движения теперь стало стандартным.

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