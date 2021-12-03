Porsche Taycan GTS Sport Turismo 2022 года - это своего рода третий стиль кузова в линейке Taycan.
Об этом сообщает "motortrend.com".
По сути, это уменьшенная и перекалиброванная версия Porsche Taycan Cross Turismo с теми же габаритами и стеклянной крышей, что и у его родственного универсала.
Визуально Porsche Taycan GTS Sport Turismo немного отличается от Cross Turismo: задний спойлер окрашен в цвет кузова, а над колесными арками нет прочной пластиковой обшивки.
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Porsche Taycan GTS предназначен для покупателя, который хочет более яркий автомобиль с достаточным количеством различий, чтобы быть заметным, оставаясь при этом финансово достижимым.
У них также есть более глубокая и громкая версия электрического спортивного звука Porsche Taycan, генератор шума, который может заменить некоторую звуковую нагрузку, от которой отказывается Taycan, не имея двигателя.
Оба тайваньских GTSS используют один и тот же односкоростной передний двигатель, а также больший задний двигатель и двухскоростную заднюю трансмиссию для управления мощностью 590 лошадиных сил с помощью управления запуском.
Это ставит модели GTS между 462 - л.с. Taycan 4S и 670 - л.с. Taycan Turbo. в Porsche говорят, что они оба могут разогнаться до 100 км в час за 3,5 секунды.
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