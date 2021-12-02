Kia K5 остается относительно доступным автомобилем с точки зрения функций и возможностей.
Об этом говорится на автопортале "motortrend.com".
Новая Kia K5 предлагается с выбором двигателей с турбонаддувом и доступным полным приводом.
Что нового в Kia K5:
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Новый дизайн значка Kia, примененный ко всем модификациям
Отделка LXS получает стандартные USB-порты второго ряда
Отделка GT Line получает стандартное беспроводное зарядное устройство
10,3-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран становится стандартным для комплектаций GT-Line, EX и GT
система парковочных камер с 360-градусным обзором, предлагаемая на комплектациях EX и GT
Коричневая внутренняя обивка становится доступной на отделке GT.
Модель Kia K5 2021 году получила обозначение IIHS Top Safety Pick+, получив наивысший балл за все шесть тестов на ударопрочность.
От NHTSA 2021 Kia K5 получила наивысший пятизвездочный общий рейтинг безопасности, уравновешивающий четырехзвездочные оценки по защите от лобового столкновения и опрокидывания с пятизвездочным показателем бокового удара.
К слову, обновленный Kia Niro впервые представлен миру: появились кадры гибридного хэтчбека.
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