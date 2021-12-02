Kia K5 остается относительно доступным автомобилем с точки зрения функций и возможностей.

Об этом говорится на автопортале "motortrend.com".

Новая Kia K5 предлагается с выбором двигателей с турбонаддувом и доступным полным приводом.

Что нового в Kia K5:

Новый дизайн значка Kia, примененный ко всем модификациям

Отделка LXS получает стандартные USB-порты второго ряда

Отделка GT Line получает стандартное беспроводное зарядное устройство

10,3-дюймовый информационно-развлекательный сенсорный экран становится стандартным для комплектаций GT-Line, EX и GT

система парковочных камер с 360-градусным обзором, предлагаемая на комплектациях EX и GT

Коричневая внутренняя обивка становится доступной на отделке GT.

Модель Kia K5 2021 году получила обозначение IIHS Top Safety Pick+, получив наивысший балл за все шесть тестов на ударопрочность.

От NHTSA 2021 Kia K5 получила наивысший пятизвездочный общий рейтинг безопасности, уравновешивающий четырехзвездочные оценки по защите от лобового столкновения и опрокидывания с пятизвездочным показателем бокового удара.

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