Toyota Prius в 2022 году четвертого поколения получит новую специальную модель Nightshade.
Об этом сообщил портал "motortrend.com".
Toyota Prius стала такой популярной в Украине из-за относительно доступную цену и при этом автомобиль очень экономичный по расходу топлива.
По прошествии двух десятилетий Toyota хорошо знакома с аудиторией Prius и, похоже, хорошо понимает, чего она хочет. Сиденья удобные, объем багажника большой, а доступный AWD добавляет еще одно измерение производительности и полезности.
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Наличие допольнительной модели в виде Toyota Prius Prime только повышает ее привлекательность.
Набор функций Toyota Safety Sense широко применяется во всем каталоге бренда. В случае Prius стандартный технический пакет включает автоматическое экстренное торможение, центровку полосы движения с предупреждением о выезде с полосы, адаптивный круиз-контроль и автоматический дальний свет.
Мониторинг слепых зон также является стандартным для всех, кроме Prius LEE co.
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