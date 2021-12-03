Volkswagen Golf 2022 года на извилистых и очень узких дорогах чувствует себя очень уверено.
Об этом сообщает "motortrend.com".
Volkswagen Golf 2022 года - это самый мощный гольф, когда-либо созданный, с 2,0-литровым двигателем серии EA888, который теперь развивает 315 л.с.
Резервное копирование двигателя - это новая система полного привода 4Motion, электромеханическая задняя ось с вектором крутящего момента и более мощные тормоза, чем у уходящего автомобиля.
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Volkswagen Golf 2022 года предлагаются с шестиступенчатой механической коробкой передач, а также автоматическим приводом с двойным сцеплением.
Тем не менее, у Volkswagen есть недостатки, хорошо заметные в его интерьере.
Проблема Volkswagen Golf 2022 года заключается в расположении элементов управления, особенно кнопок, которые вызывают различные функции на экране, но при этом расположены рядом с вентиляционными отверстиями.
Это просто не имеет смысла. Также не работают регуляторы температуры и громкости непосредственно под экраном, потому что, если вы случайно приложите к ним ладонь при попытке использовать экран, ничего не получится.
Емкостные сенсорные кнопки на рулевом колесе ничуть не лучше.
Volkswagen раньше были самые простые схемы управления сенсорной панели - теперь у него одна из самых запутанных.
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