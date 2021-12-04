Mazda заявила, что эти модели Mazda 3 2022 года начнут появляться в их дилерских салонах уже этой зимой.

Об этом сообщает "motortrend.com".

Основными особенностями Mazda 3 2022 года являются новая "упаковка" и два новых варианта окраски.

Первый вариант Mazda 3 2022 года - это версия 2.5 S Carbon Edition, которая находится между привилегированными и премиальными пакетами. Сам пакет не является новым для Mazda, но он является новым для 3.

Он поставляется с 2,5-литровым двигателем Skyactiv-G I-4 с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Полиметаллическая серая металлическая краска покрывает кузов Mazda 3 2022 года и оттеняется глянцевыми черными колесами, дверными зеркалами (которые обогреваются). В комплект входит салон из красной кожи и большая часть предпочтительных комплектаций, а также звуковая система Bose с 12 динамиками и алюминиевыми решетками динамиков.

Версия седана будет продаваться от 27 415 долларов, в то время как хэтчбек Mazda 3 2022 года будет стоить около 28 415 долларов.

Первым новым вариантом окраски является Platinum Quartz Metallic, и он будет стандартным (без дополнительных затрат) вариантом окраски для 2.5 S Select и выше Mazda 3s.

Второй новый вариант окраски за дополнительные 395 долларов - это новая краска премиум-класса Polymetal Gray Metallic от Carbon Edition, которую вы можете получить только в качестве опции премиум-класса в пакетах 2.5 Turbo и 2.5 Turbo Premium Plus.

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