Hyundai Elantra N вошла в сегмент спортивных компактных седанов — авто развивает 276 л.с.

Об этом сообщает автопортал "motortrend".

Впервые представленная в 1994 году, Hyundai Elantra является одним из самых продолжительных моделей Hyundai. В прошлом году было представлено седьмое поколение компактного седана Hyundai, заменившее модель, которая все еще была достаточно конкурентоспособной.

Отнюдь не отказываясь от этого сокращающегося сегмента, Hyundai вместо этого расширяет портфель Elantra на 2022 год.

В дополнение к гибриду Elantra, есть новая модель Hyundai Elantra N.

Новая Elantra будет стоить от 32 925 долларов со стандартной шестиступенчатой механической коробкой передач и 34 425 долларов с доступной восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Что касается ближайших конкурентов Elantra N, то есть других спортивных седанов с турбонаддувом, то они намного дороже.

Honda Civic Si 2022 года стоит 28 315 долларов. Volkswagen Jetta GLI 22 года выпуска стоит 27 635 долларов в базовой форме и 31 740 долларов в более приятной отделке автобана.

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