Toyota Yaris в 2022 году будет выглядеть спортивно, она отлично подойдет для вождения в городе и обеспечит экономию топлива.
Об этом сообщает "carwow.co".
За уникальную бензиново-электрическую гибридную мощность Toyota Yaris признана лучшим маленьким гибридным автомобилем в номинации "Автомобиль 2021 года".
Передняя часть уже нового гибрида Toyota Yaris выглядит по-настоящему агрессивно и даже похожа на спортивный автомобиль Toyota Supra.
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Интерьер Toyota Yaris не такой стильный, как снаружи, хотя его и нельзя назвать скучным.
Каждый гибрид Yaris получает сенсорный экран; он составляет 7 дюймов в модели начального уровня или 8 дюймов от дизайнерской отделки и выше.
Любая из этих систем предназначена для Apple CarPlay и Android Auto, которыми большинство людей будут пользоваться большую часть времени, по крайней мере отчасти потому, что родная система Toyota немного сложна и сложна в использовании.
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