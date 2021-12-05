Вот это поворот!

Toyota Yaris в 2022 году будет выглядеть спортивно, она отлично подойдет для вождения в городе и обеспечит экономию топлива.

Об этом сообщает "carwow.co".

За уникальную бензиново-электрическую гибридную мощность Toyota Yaris признана лучшим маленьким гибридным автомобилем в номинации "Автомобиль 2021 года".

Передняя часть уже нового гибрида Toyota Yaris выглядит по-настоящему агрессивно и даже похожа на спортивный автомобиль Toyota Supra.

Интерьер Toyota Yaris не такой стильный, как снаружи, хотя его и нельзя назвать скучным.

Каждый гибрид Yaris получает сенсорный экран; он составляет 7 дюймов в модели начального уровня или 8 дюймов от дизайнерской отделки и выше.

Любая из этих систем предназначена для Apple CarPlay и Android Auto, которыми большинство людей будут пользоваться большую часть времени, по крайней мере отчасти потому, что родная система Toyota немного сложна и сложна в использовании.

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