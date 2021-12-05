Lexus LX600 2022 года выпуска, официально представленный чуть более месяца назад, эффектно засветился в сети.
Об этом сообщает "motortrend.com".
Гигантская решетка радиатора Lexus LX600 2022 будет выделять авто на дороге.
Lexus LX600 2022 года получит комплектации Ultra Luxury и F Sport, которые объединяют стандартную, премиальную и роскошную отделку.
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Lexus LX600 Ultra Luxury уделяет особое внимание пассажирам на задних сиденьях, предоставляя два шестиступенчатых регулируемых по мощности массажных кресла капитана, разделенных центральной консолью с сенсорным экраном.
Lexus LX600 F Sport получает стандартный задний дифференциал с ограниченным скольжением Torsen, новый задний стабилизатор поперечной устойчивости, 22-дюймовые кованые ролики, затемненную сетчатую решетку, дополнительный красный интерьер и дополнительный специальный белый экстерьер.
Цены на Lexus LX600, который поступит в продажу где-то в первом квартале 2022 года, еще не объявлены, но ожидается, что он обойдется от 90 000 долларов.
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