Что поменялось в авто

Skoda Kodiaq 2022 года получит огромные решетки радиатора и улучшенную аэродинамику.

Об этом сообщает "completecar.ie".

Более заметную решетку радиатора Skoda Kodiaq 2022 спереди дополняет новый, более высокий капот, переработанные бамперы и более тонкие светодиодные фары.

Последние являются стандартными, в то время как Skoda Kodiaq 2022 может быть впервые оснащен полностью светодиодными матричными фарами в качестве опции.

Также появились новые светодиодные фары для задней части Kodiaq, большинство из которых получают "динамические" индикаторы. В Skoda Kodiaq 2022 был применен небольшой рестайлинг заднего бампера, а также новый глянцевый черный спойлер на крыше, установленный по всей линейке.

Новые декоративные полоски, контрастная строчка и рулевые колеса подводят итог наиболее очевидным изменениям в салоне Skoda Kodiaq.

Эргономичные сиденья, обитые перфорированной кожей, - это новая опция. Они могут нагреваться и вентилироваться, иметь электрическую регулировку и функцию массажа.

Skoda оснастила новый Kodiak новейшим информационно-развлекательным программным и аппаратным обеспечением Volkswagen Group со встроенным eSIM.

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