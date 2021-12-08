Новый Ford Fiesta получил самые большие изменения в передней части автомобиля.
Об этом сообщает "carwow.co".
Теперь значок Ford переместился в центр решетки радиатора, а новые передние бамперы появились во всем диапазоне.
Ford Fiesta получил светодиодные фары в стандартной комплектации на каждой Fiesta, а также обновленные матричные светодиодные блоки, доступные в качестве опции.
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В задней части Ford Fiesta нет никаких реальных изменений, за исключением некоторых черных окантовок для стоп-сигналов, но вы сможете выбрать некоторые новые легкосплавные диски и цвета кузова.
Изменения в интерьере обновленного Ford Fiesta не являются радикальными, но теперь вы можете установить 12,3-дюймовый цифровой дисплей водителя, чтобы заменить обычные циферблаты и датчики для получения информации о вождении.
Информационно-развлекательная система Ford Fiesta по-прежнему находится в центре приборной панели и поставляется с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.
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