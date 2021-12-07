Автомобиль Запорожец прошел тюнинг и теперь может удивить и порадовать глаз даже самым заядлым хейтерам советского автопрома.

Как сообщает Politeka.net, в сети опубликовали видео и показали самый современный в мире Запорожец. Этот экземпляр точно не останется без внимания на дороге.

Несмотря на свои небольшие размеры спидометр очень важная деталь любого автомобиля. Благодаря спидометру водитель может следить и контролировать скорость движения своего транспортного средства.

Умельцы поставили новый спидометр в старый Запорожец ЗАЗ-968 - тюнинг делает уникальным стандартный автомобиль и выделяет ее среди множества обычных. Новый спидометр создали в стиле киберпанк-будущего: с яркой подсветкой и разгоном до 140 км/ч.

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного и спрашивали, где можно вщять такую прелесть: "Круто", "Это вообще законно?)", "Подумал панель от шестерки переделали", "Шикарно, авто будущего", "Класс! Я б только красную зону спидометра с 40 км/ч начал".

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