В социальной сети разместили уникальную публикацию, которая посвящена легендарному советскому автомобилю - "Запорожцу", который в руках умельцев может превратится в интересное авто.

Как сообщает Politeka.net, на улицах заметили необычное авто - владелец превратил свой Запорожец в огромный кабриолет. Отметим, что внешне он похож на Rolls-Royce. Фото опубликовали в группе Аutosamodelka.

Запорожец сможет удивить буквально каждого человека. Этот удлиненный автомобиль сделан под кабриолет и выкрашен в синюю краску. Салон этого автомобиля покрыт черной и качественной кожей, которая заметна из далека. Владелец необычного авто также убрал крышу салона и оставил только кресло водителя.

Фанаты этого автомобиля не забыли о себе напомнить и оставили немало отзывов под снимком.

Правда не все из пользователей сети пришли в восторг от автомобиля: "Это все развалится на первой яме", "Пафос принесен в жертву функциональности", "Так даже лучше", "Машина-лодка, мечта рыбака", "Совсем по другому выглядит".

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