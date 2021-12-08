Самодельный кабриолет собрали на основе легенды советского автопрома "Запорожца" (ЗАЗ) и теперь готовятся выставить его на продажу.

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети Инстаграм на странице zazmyzaz разместили шикарный пост, на котором можно увидеть уникальный советский автомобиль. Умельцы постарались на славу, превратив его в кабриолет.

На фотографиях можно увидеть необычный и уникальный модифицированный "Запорожец" коричневого цвета. Этот автомобиль сразу бросается в глаза, так как сделан под кабриолет. Судя по геолокации такое авто заметили в Одессе.

Кроме этого, можно заметить, что "Запорожец" - необычно длинный. Это говорит о том, что украинские энтузиасты проделали очень тяжелую и длительную работу. Посадка у авто настолько низкая, что его легко можно принять за настоящий суперкар.

Этот кабриолет привлек внимание многочисленной публики. Пользователи сети активно пишут схвальные комментарии и спрашивают, где взять такое чудо: "Прикольно выглядит", "С удовольствием прокатился бы", "Прям Порш 911", "Прям импала".

Напомним, обычный "Запорожец" превратили в кабриолет, фото.

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