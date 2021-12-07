Автомобіль Запорожець пройшов тюнінг і тепер може здивувати і порадувати око навіть найзавзятішим хейтерам радянського автопрому.

Як повідомляє Politeka.net, в мережі опублікували відео і показали найсучасніший у світі Запорожець. Цей екземпляр точно не залишиться без уваги на дорозі.

Незважаючи на свої невеликі розміри спідометр дуже важлива деталь будь-якого автомобіля. Завдяки спідометру водій може стежити і контролювати швидкість руху свого транспортного засобу.

Умільці поставили новий спідометр в старий Запорожець ЗАЗ - 968-тюнінг зробив унікальним стандартний автомобіль і виділив його серед безлічі звичайних. Новий спідометр створили в стилі кіберпанк-майбутнього: з яскравим підсвічуванням і розгоном до 140 км/год.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і запитували, де можна вщяти таку красу: "Круто", "Це взагалі законно?)", "Подумав панель від шістки переробили", "Шикарно, авто майбутнього", "Клас! Я б тільки червону зону спідометра з 40 км/год почав".

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