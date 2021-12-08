У соціальній мережі розмістили унікальну публікацію, яка присвячена легендарному радянському автомобілю - "Запорожцю", який в руках умільців може перетвориться на цікаве авто.

Як повідомляє Politeka.net, на вулицях помітили незвичайне авто - власник перетворив свій Запорожець на величезний кабріолет. Відзначимо, що зовні він схожий на Rolls-Royce. Фото опублікували в групі Аutosamodelka.

Запорожець зможе здивувати буквально кожну людину. Цей подовжений автомобіль зроблений під кабріолет і пофарбований в синю фарбу. Салон цього автомобіля покритий чорною і якісною шкірою, яка помітна з далека. Власник незвичайного авто також прибрав дах салону і залишив тільки крісло водія.

Фанати цього автомобіля не забули про себе нагадати і залишили чимало відгуків під знімком.

Правда не всі з користувачів мережі прийшли в захват від автомобіля: "Це все розвалиться на першій ямі", "Пафос принесений в жертву функціональності", "Так навіть краще", "Машина-човен, мрія рибалки", "Зовсім по іншому виглядає".

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