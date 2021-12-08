У соціальній мережі розмістили унікальну публікацію, яка присвячена легендарному радянському автомобілю - "Запорожцю", який в руках умільців може перетвориться на цікаве авто.
Як повідомляє Politeka.net, на вулицях помітили незвичайне авто - власник перетворив свій Запорожець на величезний кабріолет. Відзначимо, що зовні він схожий на Rolls-Royce. Фото опублікували в групі Аutosamodelka.
Запорожець зможе здивувати буквально кожну людину. Цей подовжений автомобіль зроблений під кабріолет і пофарбований в синю фарбу. Салон цього автомобіля покритий чорною і якісною шкірою, яка помітна з далека. Власник незвичайного авто також прибрав дах салону і залишив тільки крісло водія.
Фанати цього автомобіля не забули про себе нагадати і залишили чимало відгуків під знімком.
Філіп Кіркоров на сімейному святі зважився показати "маму Наташу" своїх дітей: "Як схожі"
Мартиновська з "Майстер Шеф" розповіла неймовірну історію ненависті і любові з Ярославським: "Вимогливий і злий"
Пішла з життя легендарна актриса-красуня: прославилася завдяки ефектній зовнішності
Раптово помер відомий музикант, йому було всього 30 років: подробиці трагедії
Жорсткі штрафи обрушилися на українців, з майном доведеться розлучитися: "За законом заборонено..."
Правда не всі з користувачів мережі прийшли в захват від автомобіля: "Це все розвалиться на першій ямі", "Пафос принесений в жертву функціональності", "Так навіть краще", "Машина-човен, мрія рибалки", "Зовсім по іншому виглядає".
Нагадаємо, у Volkswagen Golf R знайшли недоліки: чим розчарував автомобіль під час тест-драйву
Як Politeka повідомляла, обновленний Hyundai Tucson вперше відрізняється гібридною моделлю: які переваги у популярного кросовера.
Також Politeka писала, що роскошний кросовер Audi вперше потрапив на фото.