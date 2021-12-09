Автолюбители модифицируют "Запорожцы" в нечто уникальное и неповторимое - в сети заметили пост, на котором можно увидеть очень необычный руль от советского авто.

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети Инстаграм на странице zazmyzaz разместили уникальный пост, на котором можно увидеть очень необычный и красивый руль от легендарного советского "Запорожца".

Советский автомобиль ЗАЗ-968 известен, наверное, всем нам без исключения. Машина обрела массу народных прозвищ и стала героем анекдотов, не перестав быть от этого любимой.

На фотографии в социальной сети можно увидеть уникальный руль от ЗАЗ. Если обратить на него внимание, то можно понять, что этот руль в идеальном состоянии, а салон автомобиля, в котором он находится идеально покрашен в небесно-голубой оттенок.

Руль и приборная панель пришлись по вкусу многочисленным пользователям сети, которые оставили свои комментарии под фото: "Эта приборка в разы лучше, чем то что ставили позже. Намного стильнее и красивее современных", "Таких в продаже не найдешь", "Хочу такой", "Потрясающий руль".

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