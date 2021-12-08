Саморобний кабріолет зібрали на основі легенди радянського автопрому "Запорожця" (ЗАЗ) і тепер готуються виставити його на продаж.

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі Instagram на сторінці zazmyzaz розмістили шикарний пост, на якому можна побачити унікальний радянський автомобіль. Умільці постаралися на славу, перетворивши його в кабріолет.

На фотографіях можна побачити незвичайний і унікальний модифікований "Запорожець" коричневого кольору. Цей автомобіль відразу кидається в очі, так як зроблений під кабріолет. Судячи з геолокації таке авто помітили в Одесі.

Крім цього, можна помітити, що "Запорожець" - незвично довгий. Це говорить про те, що українські ентузіасти виконали дуже важку і тривалу роботу. Посадка у авто настільки низька, що його легко можна прийняти за справжній суперкар.

Цей кабріолет привернув увага численної публіки. Користувачі Мережі активно пишуть схвальні коментарі і запитують, де взяти таке диво: "Прикольно виглядає", "З задоволенням прокотився б", "Прям Порш 911", "Прям Імпала".

Нагадаємо, звичайний "Запорожець" перетворили на кабріолет, фото.

Як Politeka повідомляла, український "Запорожець" пройшов оригінальний тюнінг в салоні, відео.

Також Politeka писала, що роскошний кросовер Audi вперше потрапив на фото.