Hyundai Santa Fe начала делать автомобили конкурентоспособными даже с производителями премиум-класса.

Об этом сообщает портал "completecar".

Hyundai Santa Fe 2021 года остается одной из самых способных и самых лучших моделей в линейке Hyundai.

Эта итерация, хотя она визуально похожа на Santa Fe, выпущенную в 2018 году, на самом деле совершенно новая.

Обновленный Hyundai Santa Fe большой, удобный, роскошный и высокотехнологичный.

Интерьер Hyundai Santa Fe представляет собой его самую сильную сторону. Качество сборки Hyundai неуклонно улучшается на протяжении многих лет.

Сиденья спереди огромные и напоминают кресла, и даже длительное пребывание за рулем не выявляет никаких неудобств.

Вы сидите довольно высоко, а линия приборной панели Santa Fe относительно низкая, поэтому вид спереди одновременно и внушительный, и панорамный.

Santa Fe довольно легко маневрировать в городе, также его можно с легкостью разместить его на узких парковочных местах.

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