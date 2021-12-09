Hyundai Santa Fe начала делать автомобили конкурентоспособными даже с производителями премиум-класса.
Об этом сообщает портал "completecar".
Hyundai Santa Fe 2021 года остается одной из самых способных и самых лучших моделей в линейке Hyundai.
Эта итерация, хотя она визуально похожа на Santa Fe, выпущенную в 2018 году, на самом деле совершенно новая.
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Обновленный Hyundai Santa Fe большой, удобный, роскошный и высокотехнологичный.
Интерьер Hyundai Santa Fe представляет собой его самую сильную сторону. Качество сборки Hyundai неуклонно улучшается на протяжении многих лет.
Сиденья спереди огромные и напоминают кресла, и даже длительное пребывание за рулем не выявляет никаких неудобств.
Вы сидите довольно высоко, а линия приборной панели Santa Fe относительно низкая, поэтому вид спереди одновременно и внушительный, и панорамный.
Santa Fe довольно легко маневрировать в городе, также его можно с легкостью разместить его на узких парковочных местах.
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