Видно, что много ушло и денег, и времени

Умельцы переделали старый автомобиль на машину для гонок - сейчас в ретро-авто узнать старый "Москвич" можно разве по очертаниям крыши и бампера.

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети Инстаграм на странице autosamodelka разместили пост старенького советского "Москвича", которого переделали в яркий и уникальный автомобиль.

Над автомобилем было произведено большое количество модификаций и изменений, которые сделали из обычного советского седана полноценный современный автомобиль.

После вмешательства мастеров беленький "Москвич" может похвалиться модифицированным карбюратором, бампером и другими техническими наворотами.

Машина сразу бросается в глаза, видно, что много ушло и денег, и времени, и подход творческий. Довольно интересно увидеть на дорогах такое авто.

Автомобиль понравился не всем пользователям сети, но большинство все же восхитились новинкой: "Молодец, не обычное авто получилось. Еще бы салон посмотреть", "Эти колпаки были моей мечтой", "Зверюга, а не авто", "Москвич который ел после шести".

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