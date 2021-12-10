Умельцы переделали старый автомобиль на машину для гонок - сейчас в ретро-авто узнать старый "Москвич" можно разве по очертаниям крыши и бампера.
Как сообщает Politeka.net, в социальной сети Инстаграм на странице autosamodelka разместили пост старенького советского "Москвича", которого переделали в яркий и уникальный автомобиль.
Над автомобилем было произведено большое количество модификаций и изменений, которые сделали из обычного советского седана полноценный современный автомобиль.
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После вмешательства мастеров беленький "Москвич" может похвалиться модифицированным карбюратором, бампером и другими техническими наворотами.
Машина сразу бросается в глаза, видно, что много ушло и денег, и времени, и подход творческий. Довольно интересно увидеть на дорогах такое авто.
Автомобиль понравился не всем пользователям сети, но большинство все же восхитились новинкой: "Молодец, не обычное авто получилось. Еще бы салон посмотреть", "Эти колпаки были моей мечтой", "Зверюга, а не авто", "Москвич который ел после шести".
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