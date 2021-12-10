Toyota раскрыла подробности о своей модели Corolla Cross, которая должна появится в автосалонах уже в 2022 году.

Об этом сообщает "completecar".

По размеру Toyota Corolla Cross будет располагаться выше моделей Toyota Yaris Cross и CH-R, но ниже RAV4, что делает его сильным конкурентом для таких моделей, как Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan.

Интерьер Toyota Corolla представляет собой простое и понятное устройство с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и 10,5-дюймовым информационно-развлекательным экраном, совместимым с Apple CarPlay и зеркальным отображением смартфонов Android Auto.

В рамках пакета Toyota Corolla Safety Sense установлен ряд новых технологий помощи водителю и безопасности, включая системы предотвращения столкновений, помощь при повороте на перекрестке, систему мониторинга слепых зон, оповещение о перекрестке сзади с автоматическим торможением и целый ряд других систем безопасности.

Кроме того, Toyota заявляет, что Corolla Cross будет иметь улучшенные версии функций, которые можно увидеть на других моделях, таких как адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и распознавание дорожных знаков.

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