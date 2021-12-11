Новый Nissan Qashqai будет с обновленным внешним дизайном, также в авто будут заметные улучшения в плане комфорта езды и снижения шума.
Об этом сообщает "completecar".
Водительское положение нового Nissan Qashqai будет отличным, с отличной обзорностью, даже между передней стойкой и дверными зеркалами.
В Nissan Qashqai также легко следить за дорогой с помощью самого большого главного дисплея в сегменте с диагональю 10,8 дюйма.
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Вы также можете получить много полезной информации в цифровой комбинации приборов, хотя в ней есть только две темы дизайна, что немного разочаровывает в наши дни.
Кроме того, есть приличная информационно-развлекательная система, и Nissan Qashqai проявил долгожданную сдержанность и не стал вкладывать слишком много в сенсорный экран, вместо этого выбрав кнопки для основных вещей.
Все это выглядит как значительное улучшение Nissan Qashqaiпо сравнению с предыдущей версией.
Как бензиновые, так и ручные модели Nissan Qashqai удобны с заметными улучшениями в плане комфорта езды и снижения шума. Это не совсем Volkswagen Tiguan serenity, но Qashqai стоит не так дорого, как его немецкий конкурент.
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