Volkswagen Tiguan 2022 года будет с новой решеткой радиатора и фарами, которые сделают модель более современной.

Об этом сообщает автопортал "completecar".

Стиль салона Volkswagen Tiguan не сильно изменился, произошло ощутимое улучшение качества, подгонки и отделки. Интерьер Tiguan просторный, с большим пространством на задних сиденьях, а багажник массивный.

Volkswagen Tiguan 2022 года предлагает более спортивную управляемость, чем многие его конкуренты, а его салон отличается сдержанной атмосферой и множеством модных технологических функций.

Новые светодиодные фары, пересмотренная решетка радиатора и бамперы, а также новые конструкции колес придают Volkswagen Tiguan 2022 года более современный внешний вид.

Сиденья с подогревом и цифровой дисплей датчика теперь являются стандартными для всей линейки Volkswagen Tiguan. Все модели, кроме базовых, также получают новую сенсорную панель климат-контроля, адаптивный круиз-контроль, помощь в удержании полосы движения и полуавтономный режим вождения, который VW называет Travel Assist.

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