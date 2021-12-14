Ford Kuga 2022 года определенно не будет семиместным кроссовером, но он получит гибридный привод и версию ST, передает "kfz10.de".
Таким образом, один из самых продаваемых кроссоверов становится еще лучше и универсальнее и является ключом к его успеху. Несколько трансмиссий, уровни отделки салона и множество функций безопасности делают Ford Kuga еще более привлекательным не только для молодых клиентов, но и для пожилых покупателей.
Вероятно, самой захватывающей версией будет гибрид Ford Kuga 2022 года. Лучшая экономия топлива компактного кроссовера будет иметь значение на рынке.
Ford Kuga выдает 280 лошадиных сил и превосходит Escapes в 245 лошадиных сил, которые американская модель получает от 2,0-литрового турбокомпрессора. Премьера новой Ford Kuga привлечет много внимания, особенно когда Ford раскроет все детали.
Экс-судья "Х-Фактора" Соседов выговорился об обиде на Пугачеву: "Могла бы мне сказать..."
16-летний подросток сбил на "зебре" шесть человек: что о нем известно
39-летний Андре Тан с самого утра оказался под капельницей: "Понедельник бывает и таким"
Тина Кароль в наряде за 48 тысяч гривен вызвала смятение: "Разве можно ее разлюбить"
Жена "Холостяка" Добрынина показала, как они украсили елку в их новом роскошном доме: "Тоже красота!"
Ford Kuga 2022 года также будет поставлять бензиновые и дизельные двигатели, которые, вероятно, будут приобретены у его предшественников.
Наименьший объем двигателя - это 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost мощностью 120 лошадиных сил.
Напомним, обновленный Ford Fiesta получил большие изменения: как выглядит авто.
Ранее Politeka сообщала, что новая Skoda Octavia RS получит уникальное отличие: как изменится седан, фото.
Также Politeka писала, что Skoda Fabia напоследок порадует украинцев новым видом: "производство прекращается".