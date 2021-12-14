Ford Kuga 2022 года определенно не будет семиместным кроссовером, но он получит гибридный привод и версию ST, передает "kfz10.de".

Таким образом, один из самых продаваемых кроссоверов становится еще лучше и универсальнее и является ключом к его успеху. Несколько трансмиссий, уровни отделки салона и множество функций безопасности делают Ford Kuga еще более привлекательным не только для молодых клиентов, но и для пожилых покупателей.

Вероятно, самой захватывающей версией будет гибрид Ford Kuga 2022 года. Лучшая экономия топлива компактного кроссовера будет иметь значение на рынке.

Ford Kuga выдает 280 лошадиных сил и превосходит Escapes в 245 лошадиных сил, которые американская модель получает от 2,0-литрового турбокомпрессора. Премьера новой Ford Kuga привлечет много внимания, особенно когда Ford раскроет все детали.

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Ford Kuga 2022 года также будет поставлять бензиновые и дизельные двигатели, которые, вероятно, будут приобретены у его предшественников.

Наименьший объем двигателя - это 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель EcoBoost мощностью 120 лошадиных сил.

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