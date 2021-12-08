Новая Skoda Octavia RS впервые будет предлагаться с тремя отдельными силовыми агрегатами, включая новый гибридный вариант с подключаемым модулем.

Об этом сообщает "completecar".

Новейший 2,0-литровый двигатель TDI от Skoda Octavia является своего рода жемчужиной, демонстрируя солидные показатели в 200 л.с. и 400 нм крутящего момента.

Последнее означает, что вам никогда не придется самостоятельно работать с автоматической коробкой передач Skoda Octavia DSG, и действительно, если вы это сделаете, двигатель будет настолько плавным, что вы легко сможете запустить его в ограничитель оборотов.

Поклонникам формулы Skoda Octavia RS, которые всегда предпочитали дизельный вариант из-за его низких эксплуатационных расходов, есть о чем подумать.

Подключаемый гибридный Skoda Octavia RS IV, вероятно, поставит много галочек для этих покупателей, особенно для тех, кто может легко зарядить аккумулятор дома или на работе.

Тем не менее, если вы хотите, чтобы Skoda Octavia RS сочетала в себе пространство, производительность и спортивный имидж, но все еще нуждаетесь в беспроблемной экономичности на дальних расстояниях, трудно превзойти дизельный вариант.

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