Основным обновлением для Kia Sorento 2022 года является гибридный двигатель - будут как стандартные, так и подключаемые варианты, сообщает "kfz10.de".
Новый Kia Sorento 2022 года сохранит свои размеры и расположение трехрядных сидений.
С большим дорожным просветом новый Kia Sorento может обеспечить лучшие возможности для бездорожья.
В настоящее время доступно пять уровней отделки салона. Kia сделала потрясающий внешний вид с набором функций для базовой модели L.
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В Kia Sorento 2022 года Apple CarPlay и Android являются стандартными. Кроме того, в вашем распоряжении кондиционер, тканевые чехлы и камера заднего вида.
Если вы выберете версию LX, он добавит монитор слепых зон, сверхбыструю точку зарядки и 8-полосное сиденье водителя.
Модель S еще больше расширяет ассортимент благодаря обогреву передних сидений и кондиционированию воздуха третьего ряда.
Кроме того, покупатели Kia Sorento определенно получат больше предупреждений и опций о безопасности.
Первоклассные внедорожники оснащены кожаными сиденьями и обивкой, панорамным люком на крыше, премиальным звуком, навигацией и беспроводной зарядкой для мобильных устройств.
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