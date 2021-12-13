В новом Kia Sorento 2022 года мы увидим редизайн и гибридные двигатели, однако компания пока не предоставляет точных сведений о деталях и нам нужно набраться терпения, чтобы получить полную информацию.

Основным обновлением для Kia Sorento 2022 года является гибридный двигатель - будут как стандартные, так и подключаемые варианты, сообщает "kfz10.de".

Новый Kia Sorento 2022 года сохранит свои размеры и расположение трехрядных сидений.

С большим дорожным просветом новый Kia Sorento может обеспечить лучшие возможности для бездорожья.

В настоящее время доступно пять уровней отделки салона. Kia сделала потрясающий внешний вид с набором функций для базовой модели L.

В Kia Sorento 2022 года Apple CarPlay и Android являются стандартными. Кроме того, в вашем распоряжении кондиционер, тканевые чехлы и камера заднего вида.

Если вы выберете версию LX, он добавит монитор слепых зон, сверхбыструю точку зарядки и 8-полосное сиденье водителя.

Модель S еще больше расширяет ассортимент благодаря обогреву передних сидений и кондиционированию воздуха третьего ряда.

Кроме того, покупатели Kia Sorento определенно получат больше предупреждений и опций о безопасности.

Первоклассные внедорожники оснащены кожаными сиденьями и обивкой, панорамным люком на крыше, премиальным звуком, навигацией и беспроводной зарядкой для мобильных устройств.

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