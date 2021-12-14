Народные умельцы смастерили дом на колесах в прямом смысле слова - украинец переделал старый "Запорожец" в жилище, и вскоре необычная машина стала местной достопримечательностью.

Как сообщает Politeka.net, украинец, ранее проживающий в Запорожье, приобрел ностальгический ЗАЗ-968М и решил всегда возить комфорт за собой. Для этого он переделал старенькое авто в дом на колесах. Кадры уникального авто появились на Youtube-канале "kzi kzeo" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Украинец переехал в Беларусь и сначала ему спать приходилось в автомобиле или в палатке, потому ради удобства он его переделал. Верхнюю часть кузова при разработке пришлось убрать, а все оставшееся немного увеличить в параметрах.

"Запорожец" 1993-го года производства было приобретено более 10 лет назад, в далеком 2008-м году. Новый владелец, обожающий активный образ жизни, решил модифицировать машину в туристическую.

После переделки вышел неплохой автодом, который получил: ручную лебедку; капот, на котором можно разместить стол для приготовления пищи; простой умывальник и малогабаритный гриль,.

Кроме того, внутри есть газовая плитка и палатка на основе алюминиевой раскладушки, а также баки для холодной и горячей воды, нагревающейся за счет температуры масла, поступающего от масляного радиатора. Можно также принять душ, ведь в "Запорожец" установили компрессор и шланг для душа.

Есть в нем также дополнительная светотехника и спортивные защелки на капоте.

Напомним, обычный "Запорожец" превратили в кабриолет, фото.

Как Politeka сообщала, украинский "Запорожец" прошел оригинальный тюнинг в салоне, видео.

Также Politeka писала, что украинские умельцы переделали "Запорожец" в уникальное авто, фото.