Kia Ceed SW и Proceed 2022 года внесла много изменений в экстерьер, оборудование и механику - обновленные хэтчбеки начнут появляться на дорогах Украины совсем скоро.

Внешний дизайн Kia Ceed SW и Kia Proceed был немного переработан с обновленной решеткой радиатора с "тигровым" носом, в то время как PHEV имеет закрытую решетку радиатора с контрастными цветовыми акцентами, передает "kfz10.de".

В Kia Ceed будут рестайлинговые светодиодные фары, вертикальные двойные дневные ходовые огни в виде трех стрелок и модули для встроенных противотуманных фар.

Сбоку новый Kia Proceed имеет два больших воздухозаборника через передний бампер и новые легкосплавные, 16-дюймовые диски серебристого цвета для базовых моделей и 17-дюймовые легкосплавные диски глянцевого черного цвета для GT-Line.

Kia Proceed

Оба автомобиля имеют недавно профилированный дизайн багажника с новыми светодиодными универсальными задними фонарями, в центре которых находится новый логотип Kia.

Теперь клиенты могут выбирать из девяти различных обивок для Kia Ceed SW и Kia Proceed, включая черные замшевые сиденья с серыми швами на GT-Line.

Kia Proceed

Варианты GT-Line также получат новый рычаг переключения передач, обтянутый кожей. Салон выглядит неизменно современной с обновленной 10,25-дюймовой информационно-развлекательной системой с бескаркасным сенсорным экраном с беспроводными автомобилями Apple Carplay и Android.

Также в новой Kia Ceed будет 12,3-дюймовая панель инструментов TFT с улучшенной графикой и четырьмя различными настраиваемыми темами, которые также могут меняться в зависимости от погоды и времени дня.

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