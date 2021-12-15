Mazda CX-5 2022 года будет в том же кузове, что и раньше, так как выглядит он потрясающе - эта модель по-прежнему является одной из лучших в своем классе.

Mazda CX-5 станет последним модельным годом текущего поколения в 2022 году. На данный момент нынешний CX-5 по-прежнему является одной из лучших моделей в своем классе, но японский производитель хочет сохранить или даже улучшить свою репутацию, передает "kfz10.de".

Таким образом, по слухам, редизайн кажется чем-то определенным, и это, скорее всего, будет последняя модель Mazda CX-5 в таком виде.

Mazda CX-5 очень стильный и увлекательный кроссовер в вождении. Кроме того, он предлагает впечатляющее качество интерьера, мощные двигатели и множество стандартных функций, особенно в отношении передовых систем безопасности. Мы ожидаем, что Mazda CX-5 (50) появится в Украине в 2022 году.

Как уже упоминалось, это, скорее всего, будет последний год производства текущего поколения Mazda CX-5. Таким образом, никаких серьезных изменений не ожидается. Мы можем рассчитывать на тот же общий макет, основанный на известной платформе SkyActive компании.

Это позволяет рассчитывать на типичные характеристики вождения Mazda CX-5, которые, прежде всего, связаны с хорошей управляемостью, не жертвуя общим комфортом.

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