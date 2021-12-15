На улицах был замечен весьма необычный автомобиль, который спереди и сзади выглядит просто удивительно - ржавый волговский кузов превратили в новенькое авто.

Как сообщает Politeka.net, кадры уникального авто опубликовали на Инстаграм-странице autosamodelka. Эта необычная машина появилась в результате тюнинг-проекта, в рамках которого мастера сумели объединить старый автомобиль "Волга" и Opel Omega.

Получился концепт из будущего с невероятно крутым дизайном и, что приятно радует, его отличие от других автомобилей. Переделка донорского автомобиля Opel Omega предполагала не только изменение экстерьера, но и перепрошивку двигателя, установку чип-тюнинга.

"Волга" созданная на основе немецкого автомобиля, получилась добротной и надежной: авто по своим технических возможностям теперь не уступает современным автомобилям.

В заключение стоит отметить, что снаружи работа по скрещиванию авто выполнена достаточно качественно. Автомобиль смотрится оригинально и притягивает взгляды прохожих своим бампером и капотом, которые умелец приукрасил декоративными элементами бронзового цвета. Получилась советская классика на новый лад.

Пользователям сети авто пришлось по-вкусу, потому они оставляли положительные комментарии и хвалили умельца за фантазию: "Все смотрится горманично", "Респект человеку создавшему данный автомобиль", "Очень спецефично конечно... Но все же авто будет жить дальше, а не гнить где-то под забором".

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