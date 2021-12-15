Renault Megane eVision 2022 - это первый электромобиль Renault, построенный на модульной платформе CMF-EV от Renault-Nissan-Mitsubishi.

Renault Megane достигает 4210 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1505 мм в высоту при колесной базе 2700 мм, передает "kfz10.de".

Пассажиры нового Renault Megane могут наслаждаться лучшей вместимостью и простотой использования в своем классе, а также более легкой ездой по городу. Megane eVision - это автомобиль, который бросает вызов традиционным транспортным средствам.

Серийная версия Renault Megane имеет менее привлекательный интерфейс с изменениями световых кластеров, но форма всех элементов одинакова.

В отличие от концепции, серийный автомобиль имеет новый логотип Renault, который является плоским и имеет минималистический дизайн.

Renault Megane eVision 2022 имеет порт для зарядки на стороне водителя, серийная версия имеет порт для зарядки на стороне пассажира.

Также новыми являются обычные зеркала, которые должны стоить дешевле (и соответствовать мировым правилам), и меньшие колеса, которые должны обеспечить лучшую езду и дальность полета. В верхней части окончательной модели имеется антенна с "акульими плавниками".

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