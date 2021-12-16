Opel Corsa-e 2022 года даже с электрической моделью будет опираться на типичные для бренда оптические системы.

Еще более заметными будут воздухозаборники Opel Corsa-e. Вероятно, у новинки будет спойлер на крыше и новая вставка решетки радиатора с центральной стойкой, предполагают эксперты о непредставленной новинке на портале "kfz10.de".

Более крупные диски, синие суппорта и логотипы OPC Opel Corsa рассеют любые сомнения в том, что это спортивная модель.

Новый Opel Corsa-e, вероятно, сохранит тот же передний электродвигатель мощностью 100 кВт / 260 Нм, что и ее стандартные аналоги, подключенные к литий-ионному аккумулятору автомобильные полы.

Это заметно отличается от предыдущего Opel Corsa VXR, который с 1,6-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом отправлял 153 кВт мощности и 244 Нм крутящего момента на передние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Несмотря на недостаток мощности Opel Corsa около 50 кВт, недавно электрифицированный Corsa-e VXR не должен отставать от своего предшественника так далеко, как предполагают его характеристики: стандартный Corsa-e обеспечивает скорость 0-100 км / ч. 7,6 секунды по сравнению с 6,8-дюймовым Corsa VXR.

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