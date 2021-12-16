Время неумолимо движется вперед, и французскому производителю Peugeot пора приступить к следующему пересмотру своего маленького автомобиля.

Peugeot 208 GT 2022 года пользуется известным коммерческим успехом - с момента своего запуска во второй половине 2019 года популярная модель Peugeot зарекомендовала себя как один из самых продаваемых автомобилей в Европе, передает "kfz10.de".

На эстетическом уровне Peugeot 208 GT произойдут соответствующие изменения. Цель состоит не в том, чтобы адаптировать 208 к новой философии дизайна, которую Peugeot применяет во всех своих новых моделях.

Информационно-развлекательная система будет обновлена новыми функциями и инструментами. Базовый сенсорный экран становится больше. Peugeot 208 GT сделает шаг вперед с точки зрения подключения. Кроме того, он расширяет список систем помощи водителю.

Peugeot 208 GT увеличит свою приверженность электрификации и устойчивой мобильности. На данный момент Peugeot e-208 может похвастаться тем, что является одним из самых продаваемых электромобилей в Европе. Однако, помимо этого 100% электрического варианта, остальная механика, с которой продается 208, является обычной. Это скоро изменится.

1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech по-прежнему будет основой двигателя внутреннего сгорания. Теперь этот популярный блок будет изменен в соответствии со строгими нормами выбросов. Версии, оснащенные механической коробкой передач, будут электрифицированы с помощью 48-вольтовой легкогибридной технологии (MHEV).

Автоматические модели получат преимущества от новой коробки передач e-DCT с двойным сцеплением, разработанной Punch Powertrain-PSA и оснащенной электродвигателем.

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