Kia K5 2022 года классифицируется как семейный седан. Список популярного оборудования в Kia K5 и невысокая стоимость делают его отличным по соотношению цены и качества, передает "kfz10.de".
Каждая модель Kia K5 имеет стандартные функции активной безопасности и информационно-развлекательные технологии, а привлекательный интерьер седана поддерживается просторным задним сиденьем.
Для моделей Kia K5 2022 года прилагается новый логотип Kia, и во всей линейке продуктов есть несколько новых стандартных функций. Передний привод LXS теперь оснащен USB-портами для зарядки на задних сиденьях.
Kia K5 EX, и GT получат новую 360-градусную систему камер, электрические складные наружные зеркала и передние датчики парковки.
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Каждая линия Kia K5 GT поставляется в стандартной комплектации с более спортивным обвесом, 18-дюймовыми колесами, 10-кратным электрически регулируемым сиденьем водителя, кожаным рулем и беспроводной зарядкой для смартфонов.
Премиум-пакет Kia K5, который включает адаптивное круиз-управление, расширенное предупреждение о столкновении впереди, полностью светодиодные фары, рулевое колесо с подогревом и панорамный люк на крыше.
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