Новый Citroen e-Berlingo 2022 - это идеальный автомобиль для активного жизненного стиля.

Citroen предлагает известную функциональность Berlingo без компромиссов и адаптируется к любым потребностям с просторным интерьером, модульностью и практичностью, передает "kfz10.de".

Berlingo вмещающает до семи человек - он сохраняет тот же просторный интерьер.

Снаружи электромобиль Citroen e-Berlingo 2022 выглядит так же, как и классические версии фургона. Новинка видна только по значку "с", прикрепленному к левой задней двери перед обозначением модели, и на крышке, скрывающей разъем для зарядки.

Электрическая версия Citroen e-Berlingo 2022 обеспечивает плавность хода и плавность хода электродвигателя с дальностью действия до 280 км (цикл WLTP).

Версия M длиной 4400 мм предлагает пять мест, а версия XL (4750 мм) - семь. Объем багажника варьируется от 775 до 2126 литров.

В Citroen e-Berlingo 2022 года есть специальный тумблер для управления коробкой передач. Он имеет пять позиций: парк, задний, нейтральный, привод и перерыв.

Рядом находится селектор для выбора режима вождения. В стандартной комплектации Citroen e-Berlingo 2022 оснащен мультимедийной системой с 5-дюймовым дисплеем, которая отображает параметры силовой установки и состояние батареи на вкладке „Энергия“.

Опционально доступны 10-дюймовый центральный экран и цветной головной дисплей. Кондиционером и зарядкой аккумулятора можно управлять с помощью мобильного приложения My Citroën.

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