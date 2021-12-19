Toyota Sequoia поступит в 2023 году как только японский производитель закончит работу с новой Tundra.

Новая Toyota Sequoia 2023 года должна быть намного лучше по сравнению с предыдущей моделью во всех отношениях. Увидеть совершенно новую Sequoia можно будет где-то во второй половине 2023 года, передает "kfz10.de".

На данный момент можно только догадываться об особенностях дизайна Toyota Sequoia. Конечно, только платформа, которая будет такой же, как и в следующем поколении Tundra.

Кроме того, мы ожидаем совершенно нового стиля, нового дизайна интерьера, новых вариантов двигателя и так далее.

Предыдущее поколение Sequoia

Это будет первый редизайн Toyota Sequoia за почти 15 лет, поэтому нетрудно сделать вывод, что он будет массовым.

Как и в предстоящей Tundra, новая Toyota Sequoia будет работать на корпусной версии новой платформы TNGA.

Новая модель Toyota Sequoia, безусловно, будет иметь более низкий центр тяжести, что обеспечит лучшую управляемость этого огромного внедорожника. Кроме того, новая модель должна быть значительно легче. В сочетании с новыми вариантами двигателя это должно очень положительно сказаться на топливной эффективности.

Старая модель Sequoia

Внешний дизайн Toyota Sequoia, как ожидается, будет представлен в предстоящей Tundra . Он отличается массивными, смелыми линиями и привлекательным футуристическим дизайном фар.

Конечно, Toyota Sequoia 2023 года может иметь несколько отличий, но мы все еще ждем, когда официальные лица узнают более подробную информацию.

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