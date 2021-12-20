Honda Civic 11-го поколения дебютировала еще в ноябре прошлого года, и теперь автомобиль наконец-то вышел на производственные линии.

Новая Honda Civic 2022 года имеет мало общего с прошлой моделью, потому что у нее совершенно другой дизайн кузова и принципиально другой дизайн интерьера, передает "kfz10.de".

В дизайне Honda Civic 2022 года отошел от предшественника и приблизился к традиционным автомобилям предыдущих поколений.

Внешний вид "адаптируется" к спокойному вождению: в наличии Honda Civic длинный низкий капот, классическая горизонтальная фара и прямая линия порога.

Акцентированные "ребра" на боковых стенках и большой "хвост" крышки багажника делают внешний вид еще более захватывающим.

Размеры Honda Civic почти не изменились. Колесная база выросла на 36 мм (до 2736 мм), а общая длина - на 33 мм (до 4674 мм). При этом ширина и высота сохранили те же значения - 1801 и 1415 мм соответственно. Задняя колея была расширена на 13 мм.

Цветовая палитра кузова Honda Civic включает восемь оттенков.

Существует три размера обода Honda Civic - 16 дюймов (шины 215/55 R16), 17 дюймов (215/50 R17) и 18 дюймов (235/40 R18).

Интерьер Honda Civic был тщательно переработан, чтобы улучшить эргономику и видимость, а также комфорт размещения пассажиров.

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