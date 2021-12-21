Новый Hyundai Tucson 2022 года, имеет смелый дизайн, предназначенный для того, чтобы выделиться на рынке компактных внедорожников.

Hyundai Tucson начального уровня оснащен обычным 2,5-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем, который используется совместно с семейным седаном Sonata, но предлагаются гибрид и подключаемый гибрид - оба с 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, дополненный электродвигателем ,передает "kfz10.de".

Hyundai Tucson является одним из самых стильных вариантов в сегменте. Он будет серьезно конкурировать с Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

Модель Hyundai Tucson SEL Convenience обеспечивает отличное соотношение между оборудованием и ценой.

Он оснащен передними сиденьями с подогревом, контролем мертвых зон, адаптивным круиз-контролем, люком на крыше и 10,3-дюймовым цифровым дисплеем, среди прочего.

Спортивная модель Hyundai Tucson N-Line также впервые доступна.

2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 187 л.с. будет стандартным и будет поставляться с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и, возможно, передним или полным приводом.

1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель Hyundai Tucson с турбонаддувом будет питать гибридные и подключаемые гибридные модели.

Полный привод является стандартным для электрифицированных трансмиссий, и оба они поставляются с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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