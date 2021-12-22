BMW X3 M 2022 года с шестицилиндровым двигателем с турбо мощностью до 503 л.с. и полным приводом, который обеспечивает огромную мощность
Кроме того, удобное заднее сиденье и грузовое пространство делают BMW X3 M более практичным, чем большинство других автомобилей.
Единственными серьезными недостатками BMW X3 M 2022 являются его слишком твердая управляемость и чрезмерный, слишком сложный выбор возможных настроек режима вождения, но все это исчезает с учетом его невероятной производительности, передает "kfz10.de".
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В 2022 году BMW X3 M добавляет более высокую производительность к X3 M благодаря новой настройке двигателя и внутренним компонентам от седана M3 и купе M4.
В то время как значения лошадиных сил остаются прежними.
BMW X3 M 2022 года также имеет более объемную "морду", чем раньше, и решетка радиатора тоже массивнее.
Внутри кабина получает несколько переработанных элементов дизайна и обновленные распределительные устройства.
Теперь водитель будет работать с 12,3-дюймовой полностью цифровой комбинацией приборов.
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