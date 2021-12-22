Nissan Rogue 2022 года будет на том же уровне, что и Honda CR-V и Ford Escape - это о следующий шаг в эволюции компактных кроссоверов.

Nissan Rogue 2022 года станет самым важным обновлением линейки - кроссовер уже представил новый двигатель с появлением третьего поколения в 2020 году, передает "kfz10.de".

Это 1,3-литровый рядный 3 с турбонаддувом. Агрегат Nissan Rogue развивает мощность до 400 лошадиных сил в некоторых - это может стать хорошей основой для системы PHEV и конкурента Toyota Rav4 Prime.

Чтобы сделать Nissan Rogue конкурентоспособным, инженерам необходимо разработать трансмиссию, которая экономит топливо и поддерживает производительность на хорошем уровне.

Самым популярным выбором Nissan Rogue по-прежнему является 2,5-литровая двигатель мощностью 181 л.с.

Компания должна обновить вариатор более мягкой коробкой передач, которая повысит эффективность.

Передний привод является стандартным, а AWD опциональным.

Цена Nissan Rogue будет зависит от конфигурации.

Кроме того, есть и другие потенциальные обновления Nissan Rogue, такие как AWD и уровни отделки салона. Гибридная версия, вероятно, пропустит начальный уровень S. Поэтому в SV ожидайте, что кроссовер Nissan Rogue будет стоить не менее 25 500 евро.

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