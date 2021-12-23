Обновленный Subaru Forester имеет множество дополнительных функций, которые позволяют маленькому кроссоверу быть конкурентноспособным, передает "kfz10.de".
Добавленные функции включают в себя камеру заднего вида, многофункциональный дисплей и многое другое.
Учитывая внешний вид Subaru Forester 2021 года, все осталось в основном прежним.
Были сохранены варианты кузова Subaru Forester, первый из которых - более мрачный и угловатый турбонаддув 2L и закругленная агрессивная передняя панель 2.5L.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Огневич после разрыва с победителем «Холостячки» показала, с кем встретит Новый год: «Решили начать…»
Шоптенко решила отпраздновать важное событие в наряде с сеткой от бедра: "Моя леди босс"
Жена "Холостяка" Добрынина заставила завидовать своим дорогущим подаркам "от Николая": "Я заслужила"
Звезда "Холостячки" Свечкоренко устроил пылкие танцы с возлюбленной: первые кадры пары
Дизайнеры Subaru, очевидно, сохранили их, возможно, из-за того, что они знают из отзывов клиентов, кто что покупает.
Клиенты Subaru имеют выбор между колесами, из которых можно выбрать три варианта. один из них имеет размеры 17 дюймов, а два других - 18-дюймовые темно-серые колеса.
Внутренние характеристики нового Subaru Forester остаются в основном прежними.
Основные отличия Subaru Forester заключаются в центральном и 4,3-дюймовом многофункциональном экране, управляемом с помощью кнопок, прикрепленных к рулевому колесу.
Звуковая система с шестью динамиками встроена в навигацию по голосовому управлению, или, что еще лучше, вы можете использовать систему Harmon Kardon с восемью динамиками в качестве опции.
К слову, Nissan Rogue 2022 года составит конкуренцию популярной Toyota Rav4: что известно о кроссовере.
Ранее Politeka сообщала, Nissan Juke кардинально изменится в 2022 году: как будет выглядеть компактный кроссовер.
Также Politeka писала, Peugeot 208 GT 2022 года будет выпускаться в новом современном дизайне: фото "малыша".