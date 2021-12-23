Subaru Forester получил множество наград и похвал за свою индивидуальность, которую многие считают полезной последнем поколении.

Обновленный Subaru Forester имеет множество дополнительных функций, которые позволяют маленькому кроссоверу быть конкурентноспособным, передает "kfz10.de".

Добавленные функции включают в себя камеру заднего вида, многофункциональный дисплей и многое другое.

Учитывая внешний вид Subaru Forester 2021 года, все осталось в основном прежним.

Были сохранены варианты кузова Subaru Forester, первый из которых - более мрачный и угловатый турбонаддув 2L и закругленная агрессивная передняя панель 2.5L.

Дизайнеры Subaru, очевидно, сохранили их, возможно, из-за того, что они знают из отзывов клиентов, кто что покупает.

Клиенты Subaru имеют выбор между колесами, из которых можно выбрать три варианта. один из них имеет размеры 17 дюймов, а два других - 18-дюймовые темно-серые колеса.

Внутренние характеристики нового Subaru Forester остаются в основном прежними.

Основные отличия Subaru Forester заключаются в центральном и 4,3-дюймовом многофункциональном экране, управляемом с помощью кнопок, прикрепленных к рулевому колесу.

Звуковая система с шестью динамиками встроена в навигацию по голосовому управлению, или, что еще лучше, вы можете использовать систему Harmon Kardon с восемью динамиками в качестве опции.

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