Ранний Nissan Juke пользовался умеренным спросом из-за ряда специфических дизайнерских решений - при модернизации новой версии 2022 года все замечания были учтены.

Nissan Juke 2022 года будет адаптирован к пожеланиям автомобилистов разных возрастов, передает "kfz10.de".

Преимущество новой версии практичного и доступного компактного кроссовера Nissan Juke:

творчески модифицированный дизайн кузова;

фирменный интерьер салона;

улучшенные тяговые и расходные характеристики компонентов ICE.



В большей степени редизайн был связан с обновлением передней части корпуса.

Отлично смотрится на фото окантовка переднего стекла Nissan Juke в черном глянцевом и динамически волнистых боковых стенках капота.

Ходовые огни бумеранги и круглые фары с ксеноновыми или светодиодными комплектациями также выглядят эффектно на Nissan Juke.

Выразительность декоративного хромирования Nissan Juke эффектно сочетается с аэродинамическим дизайном многочисленных элементов ступенчатого рельефа.

Уже в стандартной конфигурации новая версия Nissan Juke получает современные характеристики обычного мультимедийного комплекса, совместимость с внешними устройствами, работающими в различных цифровых форматах, и разъемы для зарядки смартфонов.

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