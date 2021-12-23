Nissan Juke 2022 года будет адаптирован к пожеланиям автомобилистов разных возрастов, передает "kfz10.de".
Преимущество новой версии практичного и доступного компактного кроссовера Nissan Juke:
творчески модифицированный дизайн кузова;
фирменный интерьер салона;
улучшенные тяговые и расходные характеристики компонентов ICE.
В большей степени редизайн был связан с обновлением передней части корпуса.
Отлично смотрится на фото окантовка переднего стекла Nissan Juke в черном глянцевом и динамически волнистых боковых стенках капота.
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Ходовые огни бумеранги и круглые фары с ксеноновыми или светодиодными комплектациями также выглядят эффектно на Nissan Juke.
Выразительность декоративного хромирования Nissan Juke эффектно сочетается с аэродинамическим дизайном многочисленных элементов ступенчатого рельефа.
Уже в стандартной конфигурации новая версия Nissan Juke получает современные характеристики обычного мультимедийного комплекса, совместимость с внешними устройствами, работающими в различных цифровых форматах, и разъемы для зарядки смартфонов.
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