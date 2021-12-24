Suzuki Vitara является представителем самого популярного сегмента кроссоверов, доступного на рынке, но превосходящего всех крупных конкурентов.

Основная причина - в отличие от тех же Hyundai Creta, Renault Kaptur и Skoda Karoq, японский автомобиль Suzuki Vitara 2022 года сочетает в себе базовые возможности кроссовера и внедорожника, передает "kfz10.de".

Несмотря на то, что проведенный редизайн не привел к выпуску Suzuki Vitara 2022 года в новом кузове, японская модель выглядит очень оригинально и стильно.

Кроссовер Suzuki Vitara 2022 года имеет ряд уровней отделки салона, и его технические характеристики показывают, что автомобиль ориентирован на покорение простых условий бездорожья.

Цена "японца" является переменной и зависит от приобретенной модификации.

Учитывая бюджетный статус Suzuki Vitara 2022 года, нет причин удивляться простоте его дизайна.

Характеристики производительности Suzuki Vitara 2022 года определяются одним из двух доступных двигателей. В базовой версии Cross оснащен 1,6-литровым бензиновым атмосферным двигателем, который развивает мощность 117 лошадиных сил и крутящий момент 156 Н*м.

В этом агрегате выбирается между 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатой "автоматической".

Для более дорогих модификаций можно установить 1,4-литровый турбомотор. Его отдача составляет 140 "лошадей", а крутящий момент достигает 220 Н*м.

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