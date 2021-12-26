Внешний вид Mitsubishi Outlander по-прежнему будет в строгом стиле, но передняя часть заметно изменилась, передает "kfz10.de".
Следуя примеру младших внедорожников ASX и Eclipse Cross, новый Mitsubishi Outlander получил многоуровневую оптику.
Основные блоки фар новго Mitsubishi Outlander размещены в боковых нишах бампера, а над ними установлены отдельные узкие секции с ходовым светом и указателем направления движения. Это расположение, как сообщается, обеспечивает лучшую видимость для водителей и пешеходов.
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Мультимедийный экран, прикрепленный к верхней части панели, выполнен в формате отдельно стоящего планшета. Его диагональ в дорогих комплектациях составляет девять дюймов, в тех, что дешевле - семь.
Комбинация приборов Mitsubishi Outlander аналоговая (с циферблатами и 7-дюймовым дисплеем посередине) или полностью цифровая (размер 12,3 дюйма), в зависимости от уровня оснащения.
Дорогие версии также имеют 10,8-дюймовый проекционный экран.
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