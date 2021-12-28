Обновленный Volkswagen Passat 2022 года предлагает комфорт вождения и довольно привлекательные цены.

Для некоторых покупателей Volkswagen Passat 2022 года изысканный немецкий характер может быть предпочтительнее более популярных альтернатив среднего размера, "kfz10.de".

Интерьер Volkswagen Passat 2022 года столь же ненавязчив, но хорошо собран и украшен приятными материалами. Кабина Passat также просторна, особенно на задних сидениях.

Это вместе с бесчисленными стандартными системами помощи водителю, такими как автоматизированное экстренное торможение и контроль слепого угла, делает его надежным выбором для семей.

Четырехцилиндровая трансмиссия Volkswagen Passat 2022 года работает без проблем, но значительно медленнее, чем у конкурентов, таких как Honda Accord, и VW не предлагает полный привод или гибридный вариант, как многие из его конкурентов.

Тем не менее, Volkswagen Passat 2022 года предлагает комфорт вождения и привлекательные цены. Для некоторых клиентов эти характеристики - и изысканный немецкий характер - могут быть предпочтительнее более популярных альтернатив среднего размера.

Volkswagen Passat SE 2022 года поставляется в стандартной комплектации с множеством функций, которые покупатели семейных седанов оценят по достоинству, включая информационно-развлекательный сенсорный экран с функцией Apple CarPlay и Android, 17-дюймовые колеса, передние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, автоматический климат , помощник по удержанию полосы движения и дворники с датчиком дождя.

К слову, новая Toyota Venza будет серьезным конкурентом RAV4: модель имеет много преимуществ, фото.

Ранее Politeka сообщала, Nissan Juke кардинально изменится в 2022 году: как будет выглядеть компактный кроссовер.

Также Politeka писала, что Suzuki Vitara 2022 года сочетает в себе возможности кроссовера и джипа: фото обновленного "японца".