Для некоторых покупателей Volkswagen Passat 2022 года изысканный немецкий характер может быть предпочтительнее более популярных альтернатив среднего размера, "kfz10.de".
Интерьер Volkswagen Passat 2022 года столь же ненавязчив, но хорошо собран и украшен приятными материалами. Кабина Passat также просторна, особенно на задних сидениях.
Это вместе с бесчисленными стандартными системами помощи водителю, такими как автоматизированное экстренное торможение и контроль слепого угла, делает его надежным выбором для семей.
Четырехцилиндровая трансмиссия Volkswagen Passat 2022 года работает без проблем, но значительно медленнее, чем у конкурентов, таких как Honda Accord, и VW не предлагает полный привод или гибридный вариант, как многие из его конкурентов.
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Тем не менее, Volkswagen Passat 2022 года предлагает комфорт вождения и привлекательные цены. Для некоторых клиентов эти характеристики - и изысканный немецкий характер - могут быть предпочтительнее более популярных альтернатив среднего размера.
Volkswagen Passat SE 2022 года поставляется в стандартной комплектации с множеством функций, которые покупатели семейных седанов оценят по достоинству, включая информационно-развлекательный сенсорный экран с функцией Apple CarPlay и Android, 17-дюймовые колеса, передние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, автоматический климат , помощник по удержанию полосы движения и дворники с датчиком дождя.
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