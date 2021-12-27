Toyota Venza 2022 года - это автомобиль, который обеспечит комфортное вождение. В отличие от предыдущего поколения, Toyota теперь использует платформу Harrier, продаваемую в Японии, передает "kfz10.de".
В то же время, несмотря на большие размеры, Toyota Venza 2022 года потеряла свою базовую модель в габаритных размерах пассажирского и грузового отсеков. И богатый перекрестный дисплей демонстрирует свою высокую стоимость по сравнению с тем же RAV4.
Передняя часть Toyota Venza 2022 года имеет широкую нижнюю решетку радиатора и хромированные "украшения" поперек горизонтально.
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Эффектный вид Toyota Venza можно определить по "агрессивной" форме фар и воздухозаборнику, расположенному недалеко от них.
Из-за размеров мы ожидаем, что кузов Venza будет немного просторнее с точки зрения вместимости, чем RAV4.
8,0-дюймовый сенсорный экран является стандартным для Toyota Venza и с гордостью стоит на приборной панели внедорожника.
Подключение Apple CarPlay, Android Car и Amazon Alexa также входит в стандартную комплектацию Toyota Venza.
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