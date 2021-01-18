Об этом пишет в своем блоге "Тщеславие вашингтонской ярмарки" Юрий Радухин. По словам блогера, в связи с пандемией и напряженной ситуацией инаугурация Байдена будет происходить не по классическому сценарию.
Не у Белого дома, а в зале внутри здания. Поэтому количество мест будет крайне ограничено, в том числе и приглашенных лидеров государств. Традиционной благотворительной продажи билетов по 50 тыс. долларов также не будет. Приглашения будут розданы лишь конгрессменам и сенаторам, по два на каждого, чтобы американские законодатели могли присутствовать на церемонии с женой, или мужем
Автор блога утверждает, что услышав фразу Порошенко «Мой друг Байден прислал мне приглашения на инаугурацию, а президента Зеленского на мероприятие не пригласили», ему как патриоту это показалось унизительным в отношении не к Зеленскому, а именно к Украине. И Петр Алексеевич это прекрасно понимает. Как пишет Радухин, «В течение жизни и карьеры Порошенко заработал немало комплексов, которые в народе характеризуются одним словом – жлобство. И привычка хвастаться связями с влиятельными и авторитетными людьми это проявление как раз этих комплексов».
Но, по мнению Юрия Радухина, эти связи не совсем соответствуют действительности. Поскольку компромат и коррупционные скандалы перевели Пятого президента в разряд токсичных персон, общества которых лидеры демократических стран обычно избегают, особенно на публике.
Имеет сомнения автор блога и относительно хороших отношений между Порошенко и Байденом. Ключевую роль в этом играют так называемые «пленки Деркача», которые были переданы адвокату Дональда Трампа Джулиани и в дальнейшем использованы против Байдена. Записанный разговор касался дела компании Burisma, где работал его Гантер Байден, сын тогдашнего вицепрезидента США Джо Байдена.
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Юрий Радухин замечает, что спецслужбы Соединенных Штатов уверены что Деркач мог получить запись разговора по защищенной линии связи исключительно с ведома Порошенко, который пытался таким образом выторговать лояльное отношение Трампа к себе. Несмотря на то, что Порошенко отрицал факт такого разговора, положительного отношения у Байдена это явно не вызвало.
Поэтому, подводит итог Радухин, Порошенко конечно может попасть на инаугурацию заплатив за приглашение несколько сотен тысяч долларов. Но это никоим образом не свидетельствует о дружелюбном отношении Байдена, скорее о попытке Порошенко вернуть себе имидж влиятельного на международной арене политика. «Постоянная ложь, лицемерие и цинизм сильно деформируют психику человека. Классический пример жертвы собственной лжи - это Путин. Порошенко от него тоже не очень далеко ушел» - заключает блогер.
Полный текст блога по ссылке: https://site.ua/yuriy.raduhin/33209-tscheslavie-vashingtonskoy-yarmarki/