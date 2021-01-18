Об этом пишет в своем блоге "Тщеславие вашингтонской ярмарки" Юрий Радухин. По словам блогера, в связи с пандемией и напряженной ситуацией инаугурация Байдена будет происходить не по классическому сценарию.

Не у Белого дома, а в зале внутри здания. Поэтому количество мест будет крайне ограничено, в том числе и приглашенных лидеров государств. Традиционной благотворительной продажи билетов по 50 тыс. долларов также не будет. Приглашения будут розданы лишь конгрессменам и сенаторам, по два на каждого, чтобы американские законодатели могли присутствовать на церемонии с женой, или мужем

Автор блога утверждает, что услышав фразу Порошенко «Мой друг Байден прислал мне приглашения на инаугурацию, а президента Зеленского на мероприятие не пригласили», ему как патриоту это показалось унизительным в отношении не к Зеленскому, а именно к Украине. И Петр Алексеевич это прекрасно понимает. Как пишет Радухин, «В течение жизни и карьеры Порошенко заработал немало комплексов, которые в народе характеризуются одним словом – жлобство. И привычка хвастаться связями с влиятельными и авторитетными людьми это проявление как раз этих комплексов».

Но, по мнению Юрия Радухина, эти связи не совсем соответствуют действительности. Поскольку компромат и коррупционные скандалы перевели Пятого президента в разряд токсичных персон, общества которых лидеры демократических стран обычно избегают, особенно на публике.

Имеет сомнения автор блога и относительно хороших отношений между Порошенко и Байденом. Ключевую роль в этом играют так называемые «пленки Деркача», которые были переданы адвокату Дональда Трампа Джулиани и в дальнейшем использованы против Байдена. Записанный разговор касался дела компании Burisma, где работал его Гантер Байден, сын тогдашнего вицепрезидента США Джо Байдена.

Юрий Радухин замечает, что спецслужбы Соединенных Штатов уверены что Деркач мог получить запись разговора по защищенной линии связи исключительно с ведома Порошенко, который пытался таким образом выторговать лояльное отношение Трампа к себе. Несмотря на то, что Порошенко отрицал факт такого разговора, положительного отношения у Байдена это явно не вызвало.

Поэтому, подводит итог Радухин, Порошенко конечно может попасть на инаугурацию заплатив за приглашение несколько сотен тысяч долларов. Но это никоим образом не свидетельствует о дружелюбном отношении Байдена, скорее о попытке Порошенко вернуть себе имидж влиятельного на международной арене политика. «Постоянная ложь, лицемерие и цинизм сильно деформируют психику человека. Классический пример жертвы собственной лжи - это Путин. Порошенко от него тоже не очень далеко ушел» - заключает блогер.

Полный текст блога по ссылке: https://site.ua/yuriy.raduhin/33209-tscheslavie-vashingtonskoy-yarmarki/