Каждый из нас пользуется демократическими институтами государства и не осознает, насколько это большая ценность, ведь еще несколько сотен лет назад, этого не было. Как известно из истории, доминация западной цивилизации над Китаем пятьсот лет назад состоялась именно благодаря созданию государственных институтов. Вместо феодальной вертикали права, появилась горизональная система государственных институтов которые начали работать не по воле вождя, а по указу закона.



Довольно познавательно изучать под призмой этого современные государства. Существует определенный показатель доверия населения в отдельно взятой стране к государственным институтам, данный показик можно считать своеобразным камертоном или лакмусовой бумажкой социальной эволюции. Мы привыкли смотреть и оценивать качество работы отдельного государственного органа в соответствии с тем, кто его возглавляет и за какие направления деятельности он отвечает. Но в отдельных странах все иначе.

Постсоветская эволюция

В странах третьего мира государственные институты являются часто формальными признаками наличия демократии в архитектуре руководителей вождистского типа. Страны, в которых большинство власти сконцентрировано в руках одного человека, государственные институты всего-навсего являются его инструментом воплощения собственной политики. Именно это было одним из пробуждающих мотивов Великой Французской революции, которая поставила вопрос прав человека выше прав суверена и предоставила полномочия институтам действовать в пределах компетенции, вместо выполнения воли короля.

Возвращаясь от исторической теории в реальность, интересно наблюдать за, так называемыми переходными странами, которые сейчас осуществляют процесс реформирования государственного механизма. Примером может служить Украина.

В 2014 году состоялась "Революция Достоинства”, которая выгнала коррумпированную команду президента Виктора Януковича и начала усиленную интеграцию в Европейский Союз. При этом, спустя шесть лет после революции, далеко не каждый украинец чувствует положительные изменения.

Проблем сразу несколько. В первую очередь, стоит отметить, что любая страна, осуществлявшая переход от социалистической модели к капиталистической модели с рыночной экономикой и демократическими институтами, проходила длительный и, часто, мучительный путь к желаемому результату. Польша, страны Прибалтики, Грузия и другие постсоветские страны в своей истории прошли сложный путь реформ. И именно создание действенных институтов было одним из ключей создания эффективной системы государственного аппарата, бенефициарами которого являются все граждане страны.

Особенности Украины

Как только Украина стала на путь реформирования, основной проблемой была коррупция. Для борьбы с ней было введено государственные институты, такие как Национальное антикоррупционное бюро Украины, Национальное агентство предотвращения коррупции, Государственное бюро расследований, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Высший антикоррупционный суд, который занимается делами только по уголовным статьям за коррупционные злоупотребления и тому подобное. Основной преградой для их эффективного функционирования оказалась попытка политических элит того времени, в частности президента Порошенко, оказывать давление и осуществлять влияние, чтобы их деятельность не угрожала его интересам и интересам приближенных к нему лиц.

В этом контексте важно заметить насколько отличается доверие граждан к государственным институций в Европе и в Украине.

В конце прошлого года социологическая группа "Центр Разумкова” проводила опрос населения относительно уровня доверия к социальным институтам, результаты чего продемонстрировали интересные тенеднции.

Среди государственных и общественных институтов чаще доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 66% опрошенных), Церковь (62%), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (60%), волонтерским организациям (60%), Государственной пограничной службы (55%), Главы города (поселка, села), в котором проживает респондент (54%), Национальной гвардии Украины (52%), добровольческих батальонов (52%), совета города (поселка, села), в котором проживает опрашиваемое человек (50%).

Недоверие чаще высказывается государственному аппарату (чиновникам) (не доверяют им 79% опрошенных), СМИ России (79%), Верховной Раде Украины (76%), судам (судебной системе в целом) (75%), Правительству Украины (75%), политическим партиям (73%), коммерческим банкам (73%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (72,5%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) (71%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (70%), Высшему антикоррупционному суду (70%), Прокуратуре (70%), Конституционному Суду Украины (65%), Национальному банку Украины (64%), местным судам (63%), Верховному Суду (63%), Президенту Украины (60%), профсоюзам (54%), национальной полиции (53%), Службе безопасности Украины (51%).

Оценивая уровень доверия к политикам и общественным деятелям, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается президенту Зеленскому (ему доверяют 33%, однако не доверяют — 62%) и главе парламента Дмитрию Разумкова (соответственно 30% и 57%).

Эти тенденции демонстрируют недоверие граждан не только к самим институтам, но и к политическим элитам, представляющим интересы народа.

Одарченко Екатерина, политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"