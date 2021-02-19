Гіркий міраж ілюзій і оман.
Л.Костенко
На магистральном пути движения к демократической системе человечество выработало, по сути дела, две основные политические системы и одну промежуточную. К первым относятся английская парламентская и американская президентская системы, а ко вторым французская президентско-парламентская система.
Можно много рассуждать о модернизации реформы в Китае, Польше, подсказывать, что необходимость успешной реформы требует персонифицированной сильной власти. Одним словом, Украине требуется реальный сильный политический лидер и «его команда» на вершине пирамиды власти. Пока такого лидера в стране нет.
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Приняв парламентскую систему за основу, руководству страны, политическим лидерам не удалось добиться не удалось добиться и механизма сдержек и противовесов в стране. При власти В.Зеленского, по сути, осуществляется феодально-клановая, коррупционная, олигархическая система. Страной управляет Офис Президента.
За эти два года не произошло ни одной качественной реформы.
Сегодня становиться всем понятно, что власть не может обеспечить общественно-политическую стабильность, общественный мир и конституционный правопорядок.
От мифов, популизма, видосиков нужно избавляться. Без прозрения власти у страны нет будущего.
Кто знает, сколько нашим людям, доведенным до такого отчаянья, придется страдать, сколько душе скручиваться и сгибаться, чтобы остаться жить в ней, когда уже нет клеточки, которая не страдала бы от такого насилия, цинизма, унижения. Где же наша элита, ученые, писатели, офицеры, почему отдали страну на поруки детям, у которых много ребячества, не просто сердечного, а глупого и не образованного, т.е. невоспитанного? Это поголовно шутовская мишура и она нависла над головами своего народа и в любой момент способна совершить на пустом месте любую глупость, вызвать любой потоп или пожар в стране.
Удастся ли украинскому народу отменить медицинскую реформу У.Супрун, отменить продажу земли, вернуть Национальный банк. Лишить в парламенте должности председателя комитета Д.Гетьманцева, который своим действиями уничтожил малый и средний бизнес.
А сколько таких Гетьманцевых в парламенте? Вспомните Н.Сольского, Г.Третьякову, М.Радуцкого. Что они сделали? Какие открытия совершили? Какие книги написали или хотя бы прочитали? Эти люди компрометируют страну, внося в парламент антинародные законы. И это наша власть! Как тошно жить с этими праздными «счастливцами». Власть «слуг» − это эксплуатация людской психики, которая рождает чиновничью порочность, трусость и лицемерие. Поэтому мы до сих пор не в состоянии вырваться из тупика клановой коррупционной системы.
Куди йдемо?
Який лишаєм слід?
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша