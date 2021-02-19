Гіркий міраж ілюзій і оман.

Л.Костенко

На магистральном пути движения к демократической системе человечество выработало, по сути дела, две основные политические системы и одну промежуточную . К первым относятся английская парламентская и американская президентская системы, а ко вторым французская президентско-парламентская система.

Можно много рассуждать о модернизации реформы в Китае, Польше, подсказывать, что необходимость успешной реформы требует персонифицированной сильной власти. Одним словом, Украине требуется реальный сильный политический лидер и «его команда» на вершине пирамиды власти . Пока такого лидера в стране нет .

Приняв парламентскую систему за основу, руководству страны, политическим лидерам не удалось добиться не удалось добиться и механизма сдержек и противовесов в стране. При власти В.Зеленского , по сути , осуществляется феодально-клановая, коррупционная, олигархическая система . Страной управляет Офис Президента.

За эти два года не произошло ни одной качественной реформы.

Сегодня становиться всем понятно, что власть не может обеспечить общественно-политическую стабильность, общественный мир и конституционный правопорядок .

От мифов, популизма, видосиков нужно избавляться . Без прозрения власти у страны нет будущего .

Кто знает, сколько нашим людям , доведенным до такого отчаянья, придется страдать, сколько душе скручиваться и сгибаться, чтобы остаться жить в ней , когда уже нет клеточки, которая не страдала бы от такого насилия, цинизма, унижения. Где же наша элита, ученые, писатели, офицеры, почему отдали страну на поруки детям, у которых много ребячества, не просто сердечного, а глупого и не образованного, т.е. невоспитанного ? Это поголовно шутовская мишура и она нависла над головами своего народа и в любой момент способна совершить на пустом месте любую глупость, вызвать любой потоп или пожар в стране .

Удастся ли украинскому народу отменить медицинскую реформу У.Супрун, отменить продажу земли, вернуть Национальный банк . Лишить в парламенте должности председателя комитета Д.Гетьманцева, который своим действиями уничтожил малый и средний бизнес.

А сколько таких Гетьманцевых в парламенте? Вспомните Н.Сольского , Г.Третьякову , М.Радуцкого . Что они сделали? Какие открытия совершили? Какие книги написали или хотя бы прочитали? Эти люди компрометируют страну, внося в парламент антинародные законы . И это наша власть ! Как тошно жить с этими праздными «счастливцами» . Власть «слуг» − это эксплуатация людской психики, которая рождает чиновничью порочность, трусость и лицемерие. Поэтому мы до сих пор не в состоянии вырваться из тупика клановой коррупционной системы .

Куди йдемо?

Який лишаєм слід?

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша